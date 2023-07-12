Politika

Başkan Barzani, Katarlı büyükelçiyi kabul etti

Pirmam’daki görüşmede, Katar ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler ele alındı.
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kürdistan Mesud Barzani Katar Erbil

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Katar’ın Bağdat Büyükelçisi Halid bin Hamed El Saliti’yi kabul etti.

Pirmam’daki görüşmede, Katar ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler ele alındı.

Katar’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Katar'ın Bağdat Büyükelçisi, Başkan Barzani'ye ülkesinin Erbil'de konsolosluk açma niyetini bildirdi.

Başkan Barzani de ikili ilişkilerin gelişmesini ve Katar'ın Erbil'de konsolosluk açmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Görüşmede bölgesel gelişmeler de ele alındı.

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