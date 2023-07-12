KDP-İ üyesi Erbil’de öldürüldü
ERBİL (K24)
K24 muhabirinin aktardığına göre Kürdistan Demokrat Partisi-İran’ın (Hizba Demokrat a Kurdistana Îranê KDP-İ) üyesi Siyamend Şabuyi Erbil'de öldürüldü.
Rojhilat’ın Şino kentinde yaşayan 35 yaşındaki Siyamend Şabuyi’nin cesedi Cejnikan Kampı yakınlarında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde 3 KDP-İ Peşmergesi Qeladize bölgesindeki Helşo köyünde geziye çıkmışlardı. 7 Temmuz gecesi Doğu Peşmergelerle birlikte geziye giden Rojhilatlı Resul Azereş adlı kişinin açtığı ateş sonucu 2 Peşmerge hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybeden Peşmergelerin Lokman Gerguli ve Serbaz Çawşin oldukları belirtilmiş.
Üçüncü kişinin soruşturma kapmasından Qeladize güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Kürdistan Bölgesi’nde ikamet ettiği belirtilen saldırganın 2 Peşmerge’yi öldürdükten sonra sınırda İran güçlerine teslim olduğu kaydedilmişti.