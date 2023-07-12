Politika

KDP-İ üyesi Erbil’de öldürüldü

Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) faaliyet yürüten Kürdistan Demokrat Partisi-İran’ın (KDP-İ) bir üyesinin başkent Erbil’de öldürüldüğü bildirildi.
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ERBİL (K24)

K24 muhabirinin aktardığına göre Kürdistan Demokrat Partisi-İran’ın (Hizba Demokrat a Kurdistana Îranê KDP-İ) üyesi Siyamend Şabuyi Erbil'de öldürüldü.

Rojhilat’ın Şino kentinde yaşayan 35 yaşındaki Siyamend Şabuyi’nin cesedi Cejnikan Kampı yakınlarında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 3 KDP-İ Peşmergesi Qeladize bölgesindeki Helşo köyünde geziye çıkmışlardı. 7 Temmuz gecesi Doğu Peşmergelerle birlikte geziye giden Rojhilatlı Resul Azereş adlı kişinin açtığı ateş sonucu 2 Peşmerge hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Peşmergelerin Lokman Gerguli ve Serbaz Çawşin oldukları belirtilmiş.

Üçüncü kişinin soruşturma kapmasından Qeladize güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Kürdistan Bölgesi’nde ikamet ettiği belirtilen saldırganın 2 Peşmerge’yi öldürdükten sonra sınırda İran güçlerine teslim olduğu kaydedilmişti.

 

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