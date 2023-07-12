Diyarbakır'da tutuklu 15 gazeteci hakkında tahliye kararı

DİYARBAKIR (K24)

15’i tutuklu 18 Kürt gazetecinin yargılandığı dava ikinci gününde devam etti.

Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada "örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanan gazeteciler ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatlarının yanı sıra HDP Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren de katıldı.

18 gazetecinin savunmalarını tamamlamasının ardından, açık ve gizli tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, mütalaa verdi. Savcı, tutuklu gazetecilerin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu gazetecilerin tümü hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Ayrıca mahkeme tüm gazeteciler için yurt dışı çıkış yasağı getirdi ve duruşmayı 9 Kasım'a bıraktı.

NE OLMUŞTU?

8 Haziran 2022'de evlere ve çalıştıkları kurumlara düzenlenen operasyonlarda 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Mezopotamya Haber Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, JinNews Haber Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş ile gazeteciler Ömer Çelik, Neşe Toprak, Mehmet Şahin, Zeynel Abidin Bulut, Elif Üngör, Remziye Temel, Suat Doğuhan, Lezgin Akdeniz, İbrahim Koyuncu, Abdurrahman Öncü, Ramazan Geciken ve Mazlum Güler bir haftalık gözaltı sürecinden sonra 16 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan gazetecilerden Gülşen Koçuk, Kadir Bayram, Mehmet Yalçın, Esmer Tunç ve Feynaz Koçuk ile gazetecilerle birlikte alınan İhsan Ergünlü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

JİNNEWS Müdürü Safiye Alağaş, ajansın editörlerinden Gülşen Koçuk, eski basın çalışanı Feynaz Koçuk ve sokak röportajına katılan İhsan Ergülen'in soruşturma dosyaları hakkında ise 21 Mart'ta ayırma kararı verildi.

