Başkan Barzani’nin Kürt Kurtuluş Hareketi kitabının 6’ncı cildi çıkıyor

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin son kitabının yakında okuyucularla buluşacağı bildirildi.

Başkan Barzani'nin kitap serisi olan Kürt Kurtuluş Hareketi'nin 6. cildinin “Kürdistan ve Yeni Irak, 2003-2016” başlığıyla yakında çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, “Başkan Barzani'nin 1234 sayfa ve iki ciltten oluşan yeni kitabı, yeni Kürdistan tarihinin en önemli aşamasını ve 13 yıllık tarihin gelişimini anlatıyor. Kitap, 14 ayrı bölümden oluşuyor” denildi.

Söz konusu açıklama şöyle devam etti:

“Kitap, bu önemli dönemde Kürdistan ve Irak'taki duruma değiniyor ve Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın siyasi hayatını yeni bir aşamaya taşıyan bir dizi olayı ayrıntılarıyla anlatıyor. Irak kurtuluş savaşı, rejimin düşüşü, Kürdistan'ın yeni Irak'taki rolünün başlangıcı, yönetim konseyi, geçiş dönemi ve yeni Irak anayasasının yazımı… Kitap ayrıca Irak seçimlerini, Irak siyasi sürecindeki çatışmaları, anayasa ihlallerini ve Irak'taki diğer onlarca önemli olayı ele alıyor.

Başkan Barzani, o yıllarda Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreci, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın kuruluşunu, Kürdistan Bölgesi'nin ülkelerle ilişkilerini, seçimleri ve Kürdistan Bölgesi'ndeki diğer önemli olayları ayrıntılı olarak ele alıyor. Ayrıca Musul'un özgürleştirilmesine kadar DAİŞ'e karşı verilen mücadele, Peşmerge'nin kahramanlığı ve DAİŞ'in saldırılarına karşı Kürdistan halkının savunulması ele alınıyor.

Kürt Kurtuluş Hareketi'nin altıncı cildi, 2003 ile 2016 yılları arasında Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi olaylara ilişkin 94 önemli tarihi ve siyasi belge içermektedir. Kitap, Kürdistan Peşmerge güçlerinin DAİŞ teröristlerine karşı mücadelesine dair çok sayıda tarihi fotoğraf ve harita açısından zengin içeriğe sahiptir. “