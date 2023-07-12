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Kuduz köpeğin saldırısına uğrayan genç mimar hayatını kaybetti

Urfa’nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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kürdistan Urfa Siverek Kuduz

HABER MERKEZİ

Alınan bilgilere göre Urfa’nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Antep’e sevk edildi.

Antep’te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.

Lütfü Seray’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek. (Kaynak: İHA)

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