Politika

İran: Yaklaşık 18 bin Afgan göçmen sınır dışı edildi

İran, yaklaşık 18 bin düzensiz Afgan göçmeni sınır dışı ederek ülkelerine gönderdiğini duyurdu.
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Arşiv (AFP)
Arşiv (AFP)
İran İran Afgan göçmenler Sınır dışı

HABER MERKEZİ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Horasan Rezevi eyaletinin Polis Teşkilatı Başkanı Mecid Şoca, son 10 günde ülkenin farklı noktalarında sınır muhafızları ve polis ekipleri tarafından tespit edilen 17 bin 926 Afgan göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, Afganların Dogarun Sınır Kapısı'ndan ülkelerine iade edildiğini aktardı.

Öte yandan İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkedeki Afgan göçmenlerin sayısının 5 milyondan fazla olduğunu söyledi.

Vahidi, Afgan göçmenlerin ülke için güvenlik sorunu oluşturduğuna dair herhangi bir rapora sahip olmadıklarını ifade etti.

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