Diyarbakır’da 13 yaşındaki çocuğu ezerek öldüren kaymakama 2 yıl hapis cezası

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde eski Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, 15 Temmuz 2022 günü trafik ışıklarında kontrolden çıkarak 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarparak ölümüne, ışıklarda bekleyen Mustafa Oral'ın da yaralanmasına neden oldu. Sinanoğlu’nun yargılandığı dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Mahkeme Sinanoğlu’nun “Taksirle ölüme neden olmak” suçunun sabit olduğuna kanaat getirip önce 2 yıl hapisle cezalandırdı, ardından cezada artırım yaparak 2 yıl 8 aya çıkardı

Sözcü’de yer alan habere göre görülen davada sanık kaymakam duruşmaya katılmazken, ölen çocuğun ailesinin avukatı ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanığın taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kaza sonrası tutuklanan, ancak ölen çocuğun ailesinin şikayetten vazgeçmesi üzerine duruşma günü beklenmeden tahliye edilen ve ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanan Server Sinanoğlu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'dan gelen bilirkişi raporu üzerine mahkeme delillerin toplanmış olması nedeniyle kararını açıkladı.

KAYMAKAMA TALİ KUSUR, ÖLENE ASLİ KUSUR VERİLDİ

Bilirkişi raporunda, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu alanlarda yayalar için ışıklı işaretlerin ve uyarı levhalarının bulunduğu, bu işaretlere uyulması kuralının ölen Muhammet Çelik tarafından ihlal edildiği için asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kaymakam Sinanoğlu'nun da alkolünde etkisiyle tali kusurlu olduğu belirtilen bilirkişi raporunda, araç kullanan sürücülerin kavşak ve trafik ışıklarının bulunduğu veya yaya geçitlerinin olduğu alanlardan geçiş yaparken yaya geçitlerine dikkat edip kontrollü bir şekilde geçiş yaparak hızını yavaşlatması gerekirken sanığın hızını düşürmediği raporda yer aldı.

HIZ TESPİTİ YAPILAMADI

Bilirkişi raporunda; kazanın yaşandığı kavşakta olay yerini gören kameralar olmasına rağmen sanık kaymakamın hız limitinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı bilgisi yer alırken, sanığın kavşağa giriş yaptığı andan itibaren hız limitini düşürmeyerek şehir içindeki kullanım için öngörülen hız limitinin üzerinde seyrederek gerekli özen ve yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi.

Mahkeme heyetinin ikinci kez aldırdığı bilirkişi raporunda kazanın yaşandığı kavşakta hız limitinin azami 50 olduğu, ancak kaymakamın hızının 103 olduğu bildirildi.

Mahkeme bilirkişi raporu ve toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın “Taksirle ölüme neden olmak” suçunun sabit olduğuna kanaat getirip önce 2 yıl hapisle cezalandırdı, ardından cezada artırım yaparak 2 yıl 8 aya çıkardı. Mahkeme sanığın olayda tali kusurlu bulunması nedeniyle cezasını 2 yıl 2 ay 20 güne indirip cezayı ertelemedi.