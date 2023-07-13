Kürdistan Bölgesi’nde turistik köyler projesi Hewraman’la başlayacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu, GIZ başta olmak üzere Hollandalı kuruluşlar tarafından finanse edilen turizm projesi çerçevesinde turizm köyü (Geştukal) projesini hayata geçirmeye çalışıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, ekonomik altyapıyı iyileştirmek ve turistleri çekmek için turizm sektörünü geliştirmeyi hedefliyor.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı Emel Celal, “Bu proje çok farklı olacak. Proje yerel malzemelerle uygulanacağı için ilk etapta Hewraman ve Tewile'de başlayacak ve tüm Kürdistan Bölgesi'ni kapsayacak” dedi.

“Geştukal” (Kürtçe turizm ve tarım kelimelerinin birleştirilmesinden oluşturulmuş isim) isimli projenin sorumlusu Aram Necmeddin ise, "Kürdistan Bölgesi bir tarım ülkesi olduğu kadar sanayi ülkesi değil, bu nedenle proje çok uygun” ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan köylerin canlandırılması bekleniyor.