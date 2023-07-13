Zaho’da kaza: 1 ölü, 29 yaralı

ZAHO (K24)

K24’e konuşan Zaho Bağımsız İdaresi Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Emir Ali, Zaho Tüneli yakınlarında yaşanan kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saat 10.30 sıralarında yaşanan kazaya karışan kamyonette 30 kişinin bulunduğu, otomobilde ise sadece sürücünün bulunduğu kaydedildi.

Kazada yaşamını yitiren Nizar Lezgin Xidir isimli 30 yaşındaki kamyonet sürücüsünün cesedi Duhok Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

K24 muhabiri, kazada yaralananların tamamının Şengal’den göç eden vatandaşlar olduğunu ve Zaho’da ikamet ettiğini, bu sabah da işe gittikleri sırada kaza yaptıklarını bildirdi.