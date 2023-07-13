Erdoğan NATO Zirvesi dönüşünde soruları yanıtladı: AB, İsveç, ABD, F-16’lar...

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolleri ile ilgili olarak, "Meclisimiz adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir" ifadesini kullandı.

"Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim" diyen Erdoğan, "Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye olarak sözlerimizin arkasında durduk, duruyoruz. Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz" dedi.

"Avrupa Birliğinden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız" ifadesini kullanan Erdoğan, "Avrupa Birliğinden göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız" açıklamasında bulundu.

ABD İLE İLİŞKİLER VE VE F-16’LAR

Erdoğan “Türkiye-ABD ilişkilerine dair beklentileriniz nelerdir? Şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Değerli arkadaşlar öncelikle Türkiye ile ABD, malum NATO müttefiki, stratejik ortaklığa sahip iki önemli ülkedir. 2021 yılında Sayın Biden ile kurulmasını kararlaştırdığımız stratejik mekanizma kapsamında kurumlarımız görüşmelerini sürdürmekte. Mekanizmayla aramızdaki diyalog kanallarına yeni bir dinamizm kazandırdık. Zirve kapsamındaki görüşmemiz de çok çok verimli geçti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika bir görüşme oldu. F-16’ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı ‘biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz’ dediler. Tabi bizden de Dışişleri Bakanımız Hakan Bey, aynı şekilde İbrahim Bey her ikisi de muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu sürecin, hatta Yaşar Paşamız da muhatabıyla görüşmek suretiyle, bu sürecin lehe dönüştürülmesini inşallah temin edecekler.”