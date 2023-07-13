Soran'da bir konut projesi alanında 174 patlayıcı bulundu

SORAN (K24)

Soran’da bir konut projesi alanında savaş dönemlerinden kalma 174 patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Erbil Mayın İşleri Müdürlüğü, Erbil patlayıcı imha timinin, Genel Müdür Ali Abdurrahman'ın talimatıyla, Soran’a bağlı Dilziyan köyünde bir konut projesi alanına gittiğini ve burada 174 patlayıcı bulduğunu açıkladı.

Patlayıcıların Saddam rejimi dönemindeki savaşlardan kalma olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Patlayıcılar, gerektiğinde imha edilmek üzere emniyetli bir şekilde Genel Müdürlük ana deposuna taşınmıştır” denildi.