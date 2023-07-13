Erbil’de Hristiyanlardan Irak Cumhurbaşkanı’nın kararına tepki

ERBİL (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, 3 Temmuz’da Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako’nun atama kararını iptal etmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde yapılan açıklamada “147 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptali anayasal bir durumun düzeltilmesiydi. Hiçbir dini kurum devlet kurumu olarak görülemez ve din adamları da devlet memuru olmadıkları için bir kararnameyle atanamazlar” ifadelerine yer verilmişti.

Karara tepki gösteren Hristiyanlar, Erbil’in Ankawa ilçesinde protesto gösterisi düzenledi.

Keldani Birliği Başkanı Goran Abdulcabbar, düzenlediği basın toplantısında “Irak Cumhurbaşkanı’nın yaptığı saygısızlığın arkasında kaos çıkarmak isteyen bir el var” dedi.

“Biz bu karardan memnun değiliz çünkü burada bir saygısızlık var” diyen Goran Abdulcabbar, “Irak ve Ortadoğu’nun en büyük kiliselerinden birine karşı ihlal var. Bu büyük bir felaket ve Hristiyan toplumuna olumsuz bir etkisi olur” ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan Hristiyanların Irak’ta hedef haline geldiklerini düşündüğünü belirten Abdulcabbar, bunu üzüntüsünü yaşadıklarını sözlerine ekledi.

2013 yılında Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından Hristiyan, Ezidi ve Sabii Mendai dinlerinden sorumlu Evkaf Bakanlığı Ofisi’ne gönderdiği yazıda Kardinal Louis Sako’nun Keldani Katolik Kilisesi Patriği olarak belirlendiği kaydedilmişti.