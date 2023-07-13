Politika

İsveç’te iki kişinin Türkiye’ye iadesi durduruldu

İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişinin Türkiye'ye iadesini durdurdu.
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HABER MERKEZİ

Türkiye tarafından ‘telefonlarına bylock indirip kullandıkları için’ iadesi istenen iki kişiye FETÖ suçlaması yöneltiliyor.

İsveç Yüksek Mahkemesi, bu suçlamanın “çifte suçluluk şartını karşılamadığını” kaydederek, “Bir mobil uygulamanın indirilmesi ve kullanılması, terör suçları yasası uyarınca suça iştirak olarak değerlendirilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada söz konusu kişilerin iadesi halinde “zulme maruz kalma riskinin bulunduğu” da yazıldı.

Mahkeme, ikilinin İsveç’te “mülteci statüsüne sahip olduğunu” bildirdi.

Litvanta'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO zirvesinden bir gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleştirilen görüşme sonrası Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, İsveç ve Türkiye arasında güvenlik alanında yeni bir işbirliği mekanizması kurulacağı ve ittifak bünyesinde bir “Terörle Mücadele Özel Koordinatörü” atanacağı duyuruldu.

 

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