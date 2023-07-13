Ağrı Dağı'nın zirvesi temmuzda eksi 35 derece

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Birçok dinde kutsal sayılan ve tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı.

Tırmanış rehberi olan Erol Toprak eşliğinde İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi.

Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, 6 saat sonra eksi 35 dereceyi bulan soğukta Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi.

Büyük bir heyecan yaşayan dağcılar, dört mevsim boyunca erimeyen karın üzerinde birbirlerine sarılıp dans etti. (Kaynak: İHA)