SOHR: Afrin'deki demografik değişim çerçevesinde bir konut projesi daha inşa ediliyor

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rojava’nın Afrin kentinin demografik yapısının değiştirilmesi yönünde daha önce yapılan bir projenin benzerinin daha hayata geçirildiğini aktardı.

Buna göre Afrin’in Cinderes kasabasına bağlı Kefir Safra köyünde Türkiye destekli silahlı grupların ailelerinin barınması için konut projesi tamamlandı.

Proje, Türkiye’ye ait Toplu Konut İnşaat Şirketince gerçekleştirildi.

SOHR’a göre söz konusu proje, zeytin ağaçları ve ormanlık alandaki ağaçların kesildiği bölgelerde gerçekleştirildi.

Bu projenin 400 konuttan oluştuğu ve Suriye'nin diğer bölgelerinden gelen Arap ailelerinin barındırılması için inşa edildiği belirtildi.

SOHR, temmuzun başında Türkiye’nin koordinasyonunda ve Kuveyt'in desteğiyle Şera beldesinde silahlı gruplar için 3 yeni konut projesinin tamamlandığını açıklamıştı.

Bölgedeki kaynaklara göre, Afrin ve çevresinde AFAD’ın aracılığıyla Katar, Kuveyt ve Filistin kuruluşlarının mali desteğiyle 18 konut projesi kuruldu.

Afrin’in 18 Mart 2018'de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girmesinden sonra kentten 100 binden fazla kişi başka bölgelere göç ettirildi.