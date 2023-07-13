Erzurum'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
HABER MERKEZİ
Salih Özkartal idaresindeki otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolu Tepebaşı Geçidi mevkiinde aynı yönde seyir halindeki Mehmet Yurttapan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, camdan fırlayan Ayten Y. olay yerine hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)