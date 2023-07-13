Erzurum, Urfa, Siirt ve Bingöl’de trafik kazaları: Ölü ve yaralılar var

Erzurum, Urfa, Siirt ve Bingöl’de meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralanırken, Erzurum’daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti.