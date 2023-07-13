Erzurum, Urfa, Siirt ve Bingöl’de trafik kazaları: Ölü ve yaralılar var
HABER MERKEZİ
Urfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yunus Sanır idaresindeki 56 AG 015 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı aileden Sena, Zeynep ve Ubeydullah Sanır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
SİİRT
M.S.Y. idaresindeki 25 DG 358 plakalı pikap, Veyselkarani-Siirt kara yolu Karakaya köyü taş ocağı mevkisinde takla attı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BİNGÖL
Alınan bilgiye göre, Niyazi Kişi yönetimindeki 12 AJ 503 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolu Kuruca mevkiinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücüyle araçtaki Muhammet Kızılboğa ve Hüseyin Kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü Niyazi Kişi, kurtarılamadı.
ERZURUM
Salih Özkartal idaresindeki otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolu Tepebaşı Geçidi mevkiinde aynı yönde seyir halindeki Mehmet Yurttapan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, camdan fırlayan Ayten Y. olay yerine hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)