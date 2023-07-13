Başbakan Mesrur Barzani’den reform vurgusu
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından bir tweet paylaştı.
Mesrur Barzani, “Son dört yıldır daha güçlü ve müreffeh bir Kürdistan adına yaptığımız çalışmalardan ötürü bize destek veren dirençli Kürdistanlılara teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Reformların durmayacağını ve Kürdistan Bölgesi’nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Başbakan, büyümenin devam edeceğini söyledi.
سوپاس بۆ هەموو ئەوانەی لەم چوار ساڵەی رابردوودا، لەپێناو کوردستانێکی بەهێزتر و ئاوەدانتر پاڵپشتمان بوون. سوپاسی تایبەتیشم بۆ خەڵکی خۆڕاگری کوردستان. ئایندە گەشە و کاروانی چاکسازی و ئاوەدانی ناوەستێت.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 13, 2023