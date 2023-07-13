Başbakan Mesrur Barzani’den reform vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından bir tweet paylaştı.

Mesrur Barzani, “Son dört yıldır daha güçlü ve müreffeh bir Kürdistan adına yaptığımız çalışmalardan ötürü bize destek veren dirençli Kürdistanlılara teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Reformların durmayacağını ve Kürdistan Bölgesi’nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayan Başbakan, büyümenin devam edeceğini söyledi.