Politika

Putin'den tahıl anlaşması mesajı: Çekilebiliriz

Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği konusunda, "Bu açıkça Rusya için tehdit oluşturuyor" diyerek, anlaşmadan çekilebilecekleri sinyalini verdi.
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dünya Vladimir Putin Rusya Ukrayna Tahıl anlaşması

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve Tahıl Anlaşması'nın geleceği hakkında Rusya Devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri, "Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halindeyiz ancak BM'nin tahıl koridoru konusundaki çabaları başarısız oluyor. Taraflar sözlerini yerine getirene kadar Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilebiliriz" dedi.

Ukrayna'ya sağlanan yeni silahların çatışmaları tırmandıracağını söyleyen Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Rusya için tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı.

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