Meclis’te Kürtçe-Arapça selam tartışması

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TBMM Genel Kurulu 15’inci Birleşim 1’inci Oturumunda söz alan Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin’in "çok dilli, çok kültürlü olduğunu” vurgulayarak, konuşmasına Kürtçe ve Arapça selam vererek başladı.

Meclis sıralarında bazı milletvekilleri, Altın'ın “Türkçe konuşması gerektiğini” söyledi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise, “Anlamayacak bir şey yok. Kürtçe, Arapça Mardin halklarının çeşitliliğine, çokluğuna izafede bulunarak dinleseydiniz, onların diliyle selamlak istiyorum dedi. Bana müdahale edin dediniz. İç tüzüğü en az sizin kadar biliyorum. Çanakkale’de yan yana hayatını veren insanlar bunlar. O gün işgal eden İngiliz’e, Fransız’a karşı… Bu ülkede İngilizce, Fransızca resmi eğitim dili oluyor. Burada benim selamlamaya müdahale etmemi istiyorsunuz. Ben buna müdahale etmeyi başta ayıp olarak görüyorum. Size de ‘diliniz sizin, ayetiniz Allah’ın ayetidir’i hatırlamaya gerek bile görmüyorum" diyerek araya girdi.

'ŞERH DE ARAPÇA'

Altın’ın ardından söz alan İyi Partili Müsavat Dervişoğlu, Altın’ın Kürtçe ve Arapça selamına tepki göstererek, "İstilacı milletlerin dilinin eğitim dili olarak kullanılmasını ben de yadırgıyorum. Ama TBMM’nin dili bellidir. Kimsenin ana diliyle problemimiz yoktur. Meclis-i Mebusan’dan bu yana bu Türkçe olarak şerh edilmiştir" dedi.

Söz alan Meclis Başkanvekili Önder ise Dervişoğlu, dedi ki ‘şerh ediliyor.' Şerh etmek Arapça, Türkçeyle alakası yok. ‘Vekil de Arapça selam vermiş. Buraya girersek çıkamayız" diye yanıt verdi.

Başkanvekili Önder, tartışmanın üzerine birleşime ara verdi.