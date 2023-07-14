Kürt avukatlar Lozan’ın iptali için Türkiye’ye dava açtı

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Avukatlar Hişyar Özalp ile Rıdvan Dalmış, Kürt Diasporası (DİAKURD) adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cumhurbaşkanlığı aleyhine Danıştay’a dava açtı.

Amidahaber'in haberine göre; avukatlar, davanın içeriği ile ilgili Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenlendi. Avukatlar, Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılı dolayısı ile iptali ve Kürtlerin BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Ekonomik Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesinin 1’inci Maddesinde geçen Halkların Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı'nın hayata geçirilmesini talep ettiklerini söyledi.

“LOZAN BATILDIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüzyıl önce Kürtlerin rızası alınmadan imzalanan ve Kürtlerin topraklarıyla birlikte maraba gibi elden ele devredildiği anlaşma (Lozan) batıldır. Hiç kimse başkasına sahip olduğu haklardan daha fazlasını devredemez İhlal, baskı ve asimilasyonun son bulması için Kürtlerin kaderini özgürce belirlemeleri gerekmektedir. Bunun için Danıştay nezdinde dava açtık.”

BM İNSAN HAKLARI KOMİTESİNE BAŞVURU

Avukatlar davanın Danıştay’dan reddedilmesi durumunda temyize gideceklerini, ardından Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirtti. Avukat Hişyar Özalp ile Rıdvan Dalmış, iç hukuk yollarının tükenmesi durumunda BM İnsan Hakları Komitesi’ne başvuracaklarını ifade etti.