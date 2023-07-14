AB’den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: BM ve Türkiye’ye yardım ediyoruz

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Tahıl Koridoru Anlaşması’nda süre 17 Temmuz'da doluyor. Avrupa Birliği’nden (AB) ise anlaşmaya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun BM ve Türkiye'nin anlaşmanın uzatılmasına yönelik yürüttüğü görüşmelere destek verdiği ifade edildi.

AB’nin önceliğinin Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamak olduğu dile getirilen açıklamada, anlaşmanın uzatılması için taraflara çağrı yapıldı.

AB, “Hedefe katkı sağlayacak tüm çözümleri araştırmaya hazırız” mesajını verdi.

Öte yandan ABD yönetiminin Küresel Gıda Güvenliği Özel Temsilcisi Dr. Cary Fowler Gıda Güvenliği konulu basın toplantısı düzenledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi ile milyonlarca ton tahılın dünyaya dağıtıldığını belirterek, “Türkiye'nin çabaları çok hayati, Türkiye'ye güveniyoruz, olumlu bir rolü var ve bu sürecin devam etmesinde başarılı olmasını diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN: ANLAŞMADAN ÇEKİLEBİLİRİZ

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve Tahıl Anlaşması'nın geleceği hakkında Rusya Devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri, "Birleşmiş Milletler ile temas halindeyiz ancak BM'nin tahıl koridoru konusundaki çabaları başarısız oluyor. Taraflar sözlerini yerine getirene kadar Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilebiliriz" dedi.

Ukrayna'ya sağlanan yeni silahların çatışmaları tırmandıracağını söyleyen Putin, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin Rusya için tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı.