Politika

Putin: Wagner diye bir şey yok

Putin, paralı asker grubu Wagner mensuplarına hizmet vermeye düzenli Rus ordusunda devam etme şansı verdiğini belirterek, özel askeri kuruluşlar için özel bir yasa olmadığını söyledi.
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dünya Vladimir Putin Wagner Grubu Rusya

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya merkezli Kommersant gazetesine verdiği röportajda, Wagner güçlerinin geçen ay Rus ordusunun üst düzey liderliğine karşı başlattığı kısa süreli isyanın ardından yapılan toplantıda, Wagner komutanları ve grubun kurucusu Yevgeniy Prigojin’e “birkaç istihdam seçeneği” sunduğunu bildirdi.

Wagner grubunun isyan girişiminden sonra devam etme şansının olmadığına vurgu yapan Putin, örgütün zaten yasal anlamda var olmadığını vurgulayarak, “Wagner diye bir şey yok. Özel askeri kuruluşlarla ilgili bir yasa yok” dedi.

Söz konusu isyan, Rusya’nın Prigojin ve Wagner mensuplarına komşu Belarus’a yerleşme fırsatı vermesiyle sona ermişti.

Putin, özel askeri grupların yasal çerçevesi hakkında tartışmanın Rus parlamentosu ve hükümetine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

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