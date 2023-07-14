Teknoloji

‘Twitter'dan para kazanma dönemi başladı’ iddiası

Twitter'ın içerik oluşturucuların etkileşim alan videolarından reklam gelirinin bir kısmını kullanıcılara ödemeye başladığı öne sürüldü.
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dünya Twitter para kazanma iddia

HABER MERKEZİ

Twitter Blue abonesi olan ve son 3 ayda her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi bulunan kullanıcıların reklam gelirlerinden ödeme alabileceği aktarıldı.

TWITTER KULLANICISI: 24 BİN DOLAR KAZANDIM

Yaklaşık 750 bin takipçisi bulunan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24 bin 305 dolarlık bir ödeme yaptığını iddia etti.

Ayrıca 230 bin takipçisi olan bir başka kullanıcı 2 bin 236 dolar kazandığını belirtirken, 1,7 milyon takipçisi olan siyasi yorumcu Benny Johnson, 9 bin 546 dolar kazandığını söyledi.

HANGİ İÇERİKLERDEN PARA KAZANILAMAYACAK?

Ancak paylaşılan içerik içinde cinsellik, suç teşkil eden davranışlar, şiddet, kumar, uyuşturucu veya alkol barındırıyorsa Twitter'ın bu tarz içeriklerden para kazanmaya izin vermeyeceği belirtildi.

Twitter, içerik oluşturuculara toplamda 5 milyon dolar öderken, şirket yakın zamanda Elon Musk'ın devralınması sırasında işten çıkarılan çalışanlarına ödenmemiş 500 milyon doların üzerinde kıdem çeki davası açtı. Twitter'ın ofislerinin kirasını da ödeyemediği vurgulandı.

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