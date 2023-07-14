Yaşam

Yurt dışında yaşamak ve çalışmak için en iyi 10 ülke sıralandı

Yurt dışında yaşayan ve çalışanların alışkanlık ve trendlerine ışık tutan "Expat Insider" raporu, Meksika'nın yaşamak ve çalışmak için en iyi ülke olduğunu duyurdu.
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dünya Yurt dışı Çalışmak Yaşamak Araştırma Meksika

HABER MERKEZİ

"Expat Insider 2023" raporu, yurt dışında yeni bir yaşama başlayanların mutluluk oranlarını açıkladı.

12 binden fazla kişiyle gerçekleştirilen "InterNations" araştırmasında Latin ülkeleri ilk sıralarda yer aldı. Yaşam kalitesi, yerleşme sürecinin kolaylığı, yurt dışında çalışma ve finans sağlama açısından ülkeleri sıralayan raporda Meksika 1. sırada yer aldı.

Meksika'da yaşamaya başlayanlar, ülkenin kültürüne adapte olmanın kolay olduğunu ve ülkenin uygun fiyatlı olması nedeniyle ev bulmakta zorluk çekmediklerini dile getirdi.

İspanya'da yaşayanların ise yüzde 87'si mutlu olduklarını dile getirdi. 53 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 51. sırada yer aldı.

İşte yaşamak ve çalışmak için en iyi 10 ülke:

1. Meksika

2. İspanya

3. Panama

4. Malezya

5. Tayvan

6. Tayland

7. Kosta Rika

8. Filipinler

9. Bahreyn

10. Portekiz

NORVEÇ DE 52’NCİ SIRADA YER ALDI

Bu arada Expat’lar Norveç’te iş güvenliği, yüksek hava kalitesi, çevre şartları ve politik istikrar konularında memnun olsa da hayat pahalılığından ve yerel halka karışamama konularında epey şikayetçi. Bunlar da Norveç’i arka sıralara atıyor.

 

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