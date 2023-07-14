‘Kürdistan Bölgesi’nde yaklaşık 5 bin tarihi bölge var’

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Tarihi Eserler Müdürü Keyfi Mustafa, Kürdistan Bölgesi’nde yaklaşık 5 bin tarihi bölgenin tespit edildiğini belirtti.

Tarihi bölgeleri gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını belirten Keyfi Mustafa, “Bu bölgeleri turizme kazandırmak için çaba harcıyoruz” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki tarihi eser ve bölgeleri korumaya çalıştıklarını ifade eden Mustafa, “Erbil Kalesi, Şaneder Mağarası, Cerwane ve Xinis barajları gibi uluslararası düzeyde birçok tarihi konum ve bölgeye sahibiz” ifadelerini kullandı.

Erbil Kalesi’nin resmi olarak UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını belirten Mustafa, diğer yer ve bölgelerin tespiti için çaba harcamaya devam ettiklerini vurguladı.

Mustafa, her yıl onlarca yabancı arkeolojik ekibin Kürdistan Bölgesi’ndeki tarihi bölgeleri ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Çalışma programında tarihi eserler ve bölgelere özel bir önem verdiğini açıklayan Mesrur Barzani başkanlığındaki 9’uncu hükümet kabinesi bu konudaki çalışmalarına devam ediyor.

Başbakan Mesrur Barzani daha önce “Tarihi bölgeler ülkemizin tarih ve kültür sermayesinin bir parçasıdır, bunları korumak bizim görevimizdir” açıklamasında bulunmuştu.