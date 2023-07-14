İddianame kabul edildi: Merdan Yanardağ 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak

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PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söyledikleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi.

Merdan Yanardağ için tutukluluk devam kararı verildi. Duruşma, 4 Ekim 2023'e bırakıldı.

Mahkeme, Merdan Yanardağ’ın açıklamalarından sonra PKK/PYD/YPG yöneticileri tarafından yapılan herhangi bir açıklama olup olmadığının araştırılmasına, varsa bir rapor halinde emniyet terör biriminden gönderilmesini istedi.

Yanardağ, TELE1’deki programda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Yanardağ'ın sözleri üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklama yaparak kanal hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle Yanardağ hakkında da, "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma açılmıştı.

Öte yandan TELE1'e de 7 gün ekran karartma cezası verilmişti.