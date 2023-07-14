Kremlin: Putin'in programında şu an için Erdoğan'la bir görüşme bulunmuyor

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zaman için planlanmış bir görüşmesinin olmadığını belirtti. Ancak gerekmesi halinde böyle bir görüşmenin kısa süre içinde organize edilebileceğini ekledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tahıl anlaşmasının süresi dolmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planladığına ilişkin açıklamasının sorulması üstüne, “Devlet Başkanı’nın (Putin) programında şu an için böyle bir görüşme bulunmuyor. Fakat gerekmesi halinde böyle bir görüşme organize edilecektir” dedi.

Peskov, ‘Rusya’nın anlaşmanın uzatılmasını kabul etmemesinin sonuçlarının neler olabileceği ve böyle bir durumda tahıl gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışına izin verilip verilmeyeceğinin’ sorulması karşısında da, ‘anlaşmanın süresinin dolmasına henüz birkaç gün olduğunu ve Rusya’nın kararını bu konuları değerlendirmesi ardından açıklayacağını’ kaydetti.

Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılması ve Rusya’nın da tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması önündeki dolaylı yaptırımların kaldırılmasını içeren paket anlaşmanın süresi 17 Temmuz’da dolacak.

Rusya, anlaşmanın kendiyle ilgili kısmının yerine getirilmiyor olması sebebiyle anlaşmayı uzatmakta bir anlam görmediğini uyarısını uzun süreden beri yapıyor.

Söz konusu anlaşma, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in gözetiminde Temmuz 2022’de İstanbul’da yapılmıştı ve süresi şimdiye dek uzatıldı.