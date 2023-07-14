Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani telefonda görüştü
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu."
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 14, 2023
Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.