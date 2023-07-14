Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani telefonda görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu."