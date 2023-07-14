Politika

Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani telefonda görüştü

Erdoğan ile Sudani arasında gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele alındı.
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türkiye Muhammed Şiya Sudani Recep Tayyip Erdoğan ırak

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu."

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