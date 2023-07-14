Ekonomi

Fed yetkilisi Waller'dan faiz açıklaması

Üst düzey Fed yetkilisi Waller, “Bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını destekliyorum” dedi.
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ABD Fed Faiz

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu yıl iki çeyrek puan daha faiz artırımını desteklediğini söyledi.

ekonomim.com'un aktardığına göre Fed üyesi, Eylül toplantısında ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımımın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Waller, enflasyon yeterince hızlı soğumazsa eylem için "Eylül ayı canlı bir toplantıdır" dedi.

Waller, Temmuz ayında bir faiz artırımından yana olduğunu ve görünümünün devam etmesi halinde yıl sonundan önce bir çeyrek puan daha artırım olabileceğini belirtti.

Fed üyesi, "İşgücü piyasasının sağlam gücü ve ABD ekonomisinin sağlam genel performansı, politikayı daha da sıkılaştırmamız için bize alan veriyor" diye konuştu.

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