Hacı karşılamasında açılan ateşe 1 kişi öldü

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Hac farizasını yerine getirip memleketi Zikar’a dönen hacıyı karşılayan yakınları, havaya ateş açarak sevgi gösterisinde bulundu. Merminin isabet ettiği bir kişi hayatını kaybetti.

Irak medyasında yer alan haberde, ölen kişinin Irak Eğitim Bakanlığı’nda çalışan bir öğretmen olduğu belirtilirken, havaya ateş açan şahsın kimliğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Dün Irak Hac ve Umre Kurulu, Iraklı son hac kafilesinin yurda döndüğünü açıkladı.

Bu yıl 4 bin 685’i Kürdistan Bölgesi vatandaşı olmak üzere Irak’tan toplam 38 bin 377 kişi hac farizasını yerine getirmek için Suudi Arabistan’a ziyarette bulundu. 14 bin 600 kişi karayoluyla, 23 bin 777 kişi ise havayoluyla Suudi Arabistan’a gitti.