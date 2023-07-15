Arsenal’den rekor: Premier Lig tarihinin en pahalı transferi yapıldı
HABER MERKEZİ
İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunu son haftalardaki alınan beraberliklerle kaybeden Arsenal’in, West Ham United'ın orta sahası Declan Rice'ı kadrosuna kattığı belirtildi.
Londra ekibinin Rice'ı transfer etmek için en az 122 milyon euro ödediği bildirildi.
Bu transferle birlikte Premier Lig tarihindeki en pahalı transfer rekorunun kırıldığı kaydedildi.
Söz konusu transferden önce rekor Manchester City'nin Aston Villa'dan 117 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish'in elindeydi.
Declan Rice, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 50 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.
Arsenal, Premier Lig'de sezonun ilk maçına 12 Ağustos'ta kendi sahasında Nottingham Forest karşısında çıkacak.