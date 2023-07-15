Spor

Arsenal’den rekor: Premier Lig tarihinin en pahalı transferi yapıldı

Arsenal'in West Ham United'dan Declan Rice'ı transfer ettiği ve bu transferle birlikte Premier Lig tarihindeki en pahalı transfer rekorunu kırdığı aktarıldı.
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Declan Rice
Declan Rice
dünya Declan Rice Arsenal Premier Lig Transfer

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonluğunu son haftalardaki alınan beraberliklerle kaybeden Arsenal’in, West Ham United'ın orta sahası Declan Rice'ı kadrosuna kattığı belirtildi.

Londra ekibinin Rice'ı transfer etmek için en az 122 milyon euro ödediği bildirildi.

Bu transferle birlikte Premier Lig tarihindeki en pahalı transfer rekorunun kırıldığı kaydedildi.

Söz konusu transferden önce rekor Manchester City'nin Aston Villa'dan 117 milyon euroya transfer ettiği Jack Grealish'in elindeydi.

Declan Rice, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 50 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.

Arsenal, Premier Lig'de sezonun ilk maçına 12 Ağustos'ta kendi sahasında Nottingham Forest karşısında çıkacak.

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