Politika

İstanbul’da göçmenlere oturum yasağı

İstanbul genelinde 10 ilçede uygulanan yabancılara oturum izni verilmemesi uygulaması 39 ilçeye yayıldı.
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Foto: AA
Foto: AA
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HABER MERKEZİ

Milliyet’te yer alan habere göre, bu kuralın geçen martta İstanbul’un tüm ilçelerinde uygulanmaya başladığı ortaya çıktı. Buna göre, yabancılara yeni oturum izni ikinci bir karara kadar verilmeyecek.

İstanbul’da kaçak ev kiralayanlara, kaçak sığınmacı barındıran otellere para ve mühürleme cezasının yanı sıra hapis cezaları da verilmeye başladı.

2023’ün başından beri günübirlik ve haftalık olarak kaçak sığınmacılara yasa dışı ev kiralayan veya sığınmacıları barındıran şahıslara yapılan 29 ayrı operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden her birine 26 bin 750 lira para cezası verildi.

Bu kişilerin aynı suçu üç defa üst üste işlemedikleri takdirde otelleri için ruhsat iptali, evleri içinse süresiz mühürleme cezası uygulanacak.

Gözaltına alınan 51 kişiden dördü tutuklanırken altı hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı verilerine göre Türkiye’de 5 milyon 400 bin yabancı uyruklu kişi yaşıyor.

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