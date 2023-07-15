Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan 15 Temmuz mesajı

ERBİL (K24)

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkonsolosluğun mesajında askeri darbe girişinde yaşamını yitirenler ve yaralananlar hatırlatıldı.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun mesajı şöyle:

“Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlediği hain darbe girişimi Türk milletinin bir araya gelerek ortaya koyduğu dik duruşla engellenmiş, bu terör saldırısına karşı mücadele ederken 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2.000’den fazlası yaralanmıştı.

Türk milleti, karanlık odakların kirli amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını, o gece tek bir yürek halinde ve büyük bir cesaretle gösterdi. Milletin iradesi hainlere karşı galip geldi. Yaşananları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Yedinci yıldönümünde, demokrasimize ve ülkemizin geleceğine sahip çıkarken gözünü kırpmadan canını feda eden Türkiye Yüzyılının Kahramanları aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”