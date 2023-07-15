İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

HABER MERKEZİ

İsrail'in Ynet haber sitesinin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberinin ardından açıklama yapan İsrail Başbakanlık Ofisi, haberlerin doğruluğunu teyit etti.

Reuters'ın haberine göre, İsrail basını, Netanyahu'nun kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını, hastaneye giderken 'bilincinin tamamen yerinde olduğunu' yazdı. Bu haberlerin ardından açıklama yapan Netanyahu'nun ofisi haberleri doğrulayarak Netanyahu'nun Sheba Hastanesi'nde olduğu bilgisini paylaştı.

Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, Netanyahu'nun 'durumunun iyi olduğu ve muayene edildiği' ifade edildi.

The Jerusalem Post gazetesi de konuya ilişkin haberinde, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Sheba Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldığını yazdı. Netanyahu’nun Caesarea’daki özel konutundan ‘bilinci tamamen yerinde bir biçimde’ Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer’deki hastaneye kaldırıldığı da İsrail basınına yansıdı.