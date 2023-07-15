Irak Merkez Bankası: İç borç 70 trilyon dinara ulaştı

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Irak Merkez Bankası, iç borç hacminin 70 trilyon dinara ulaştığını açıklarken, bankanın döviz rezervinin 113 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Irak Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ammar Halef, “Irak ekonomisi, özellikle 64 trilyon dinar açık veren bütçe yasasının onaylanmasından sonra büyük zorluklarla karşı karşıya. Irak hükümeti, özel sektör ve Merkez Bankası için GSYİH'yi büyütmek ve bütçe açığını doldurmak için birçok ekonomik fırsat var” dedi.

Halef, “İç borcun boyutunun 70 trilyon dinara yükselmesi, maliye ve para politikasının karşı karşıya olduğu ve borçla başa çıkmak için çok fazla baskı yaratan bir başka zorluktur. Irak hükümeti ve merkez bankasının ekonomik kalkınmaya yönelik maliye politikası değişiklikleri nedeniyle bankacılık sektörü ve elektronik ödeme sürecinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Banka kartları altı milyondan 16 milyona, elektronik ödeme makineleri (post cihazı) 918'den 10 bine yükseldi. ATM sayısı 656'dan 2 bine çıktı ve Irak'ın farklı bölgelerinde bu sayı sürekli artıyor. Merkez Bankası, uygun para politikasını benimseme konusunda tam bir esnekliğe sahiptir ve bu yıl çeşitli para politikası araçlarında bir dizi değişiklik üzerinde çalışmıştır. Bunlar arasında politika faizini yüzde 4'ten yüzde 7,5'e, Merkez Bankası enstrümanları üzerindeki banka faiz oranını yüzde 3-4'ten yüzde 7,5'e yükseltmiştir.”