Erdoğan: 5 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Stadı'ndaki 15 Temmuz anmasında konuştu.

70 yıl geçse de 15 Temmuz’u unutmayacaklarını söyleyen Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri buradan minnetle anıyorum. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığıyla kurtardığı o gecede kimin nerede durduğunu not ettik. Eğer 15 Temmuz'u unutursak masumların hakkını çiğnemiş oluruz. Değil 7, 70 yıl da geçse unutmayacağız, unutturmayacağız.

Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillere bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını ilan ettik. Gayesi, vicdanı, sevinmesi, acısı bir olan aziz milletimiz tek cephe olarak hainlere canı pahasına dur demiştir. Türkiye'yi işgal girişimden kurtaran bu cephe var oldukça kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. 15 Temmuz öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı ancak 15 Temmuz'un asıl muhatabı milletti.”

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim milletim kadınıyla, erkeğiyle tankların altına yattı ve orada direndi, köprümüz işgal edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. Mandaya boyun eğmeyeceğiz, devletimizi parçalattırmayacağız, Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz, ezanlarımızı susturmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. Açık söylüyorum, 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı anlayamaz. 15 Temmuz'u lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 15 Temmuz'un sulandırılmasına izin vermeyeceğiz.”

Konuşmasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan şöyle konuştu:

“Ordumuz, emniyet teşkilatımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor, ’Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız’ diyor. Millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil'le yürüyor. Aramızdaki fark bu. Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Firari durumdaki yüzden fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip tedbir alanların sayısı günden güne artıyor."