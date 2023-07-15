AB nüfusu göçlerle artışa geçti

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Eurostat'a göre 2022'deki Avrupa nüfusunun artışı, salgının ardından artan göçe ve Rusya'nın Şubat 2022'deki saldırıların ardından Ukrayna'dan AB genelinde geçici koruma statüsü talep eden kişilerden kaynaklandığı belirtildi.

Mart 2023 itibariyle Ukrayna'dan yaklaşık 4 milyon kişi AB'ye geçici sığınma talebinde bulunmuştu.

Bazı AB ülkeleri son zamanlarda doğum oranlarındaki düşüşle ilgili endişelerini dile getirmiş ve bu durumun üstesinden gelmek için tedbirler önermiştir.

Doğurganlık oranı 2001 ve 2021 yılları arasında 27 AB ülkesinin 11'inde azaldı.

Birçok üye ülkenin nüfusu da ortalama yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşlanıyor.

Eurostat, 20 AB ülkesinde nüfusun arttığını, yedisinde ise azaldığını açıkladı.

İtalya 179 bin 419 kişi ile en büyük düşüşü bildirirken, Almanya 1,12 milyon kişi ile en büyük artışı kaydetti.

Bir yıl önce 446,7 milyon olan AB nüfusu 1 Ocak 2023'te 448,4 milyona yükseldi.

Nüfus daha önce Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında azalmıştı.