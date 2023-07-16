Spor

Messi, Inter Miami formasını giydi

ABD takımı Inter Miami, daha önce anlaşma sağladığı Lionel Messi'yi resmen kadrosuna kattı.
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ABD Lionel Messi Inter Miami

HABER MERKEZİ

MLS (ABD birinci futbol ligi) ekibi Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferini resmen açıkladı.

Inter Miami kulübü, 36 yaşındaki Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Kulübün açıklamasında, Messi'nin MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nda Cruz Azul ile 21 Temmuz'da oynanacak maçta ilk kez Inter Miami formasını giyeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Messi, "Kariyerimdeki sonraki adımı Inter Miami ve ABD'de attığım için heyecanlıyım. Bu harika bir fırsat. Birlikte bu güzel projeyi inşa etmeye devam edeceğiz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için birlikte çalışacağız. Yeni evimde takımıma yardım etmeye başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Lionel Messi, Barcelona'da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu. PSG'de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

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