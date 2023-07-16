Politika

Ukrayna’dan Sivastopol’a İHA saldırısı

Kırım Yarımadası’nda yer alan Sivastopol şehrine gece saatlerde düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırı düzenlendi.
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dünya İHA saldırısı Sivastopol

HABER MERKEZİ

Sivastopol Valisi Mihail Razvojaev, Telegram paylaşımında, “Toplamda bu gece iki İHA vuruldu, beş İHA daha elektronik harp güçleri tarafından bastırıldı. Ayrıca iki deniz insansız aracı da imha edildi” diye yazdı.

Vali, halihazırda şehirde durumun sakin olduğunu söyledi.

Şehirde ve denizde hiçbir hedefin zarar görmediği kaydedildi.

Saldırıdan hemen sonra denizde bot ve feribotların hareketi durdurulsa da kısa süre sonra yeniden başlatıldı. (Kaynak: Sputnik)

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