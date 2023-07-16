Kürdistan Bölgesi sınırında 900 sınır muhafızı görevlendiriliyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan 1’inci Sınır Muhafaza Bölge Komutanı Diler Ferzende, Irak İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda planlama yaptıklarını ve sınır muhafızı olmak için başvuran vatandaşlardan ilk etapta sadece 900’ünün göreve alınacağını söyledi.

Dün Erbil vilayeti sınırlarında görev yapacak olan 300 kişinin ismi belirlenerek kendilerine kısa mesajla bilgilendirme yapıldı. Bugün ve yarın da Duhok ile Süleymaniye’de görevlendirilecek olan 600 kişinin belirleneceği kaydedildi.

Diler Ferzende, Duhok 1. Tugay’da 300, Erbil 2. Tugay’da 300 ve Süleymaniye 3. Tugay’da da 300 kişinin görevlendirileceğini belirterek, “Bu kişiler hem sınır bölgelerinde güvenliğin arttırılması hem de Sınır Muhafaza Bölge Komutanlığı’na destek için görev alacaklar” dedi.

SMS’le bilgilendirilen kişilerin pazar, pazartesi ve salı günleri mülakata çağrılacağını belirten Ferzende, kendilerinden birtakım belgelerin de isteneceğini ifade etti.

1’inci Sınır Muhafaza Bölge Komutanlığı Sözcüsü Albay Karwan Xoşnaw 13 Temmuz’da K24’e yaptığı açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığı’nın, görevlendirilecek kişileri SMS’le bilgilendireceğini söylemişti.