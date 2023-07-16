Irak Başbakanı Sudani’den Suriye’de Esad'la görüştü

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından resmi törenle karşılandı.

Irak Başbakanlık Ofisi’nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Sudani-Esad görüşmesinde iki ülke arasında ekonomi, ulaştırma, ticaret, su ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca “iki ülke arasında güvenlik işbirliği ve terörle mücadele konularının konuşulduğu” ifade edildi.

2010 yılından bu yana ilk kez bir Irak Başbakanı Suriye’ye ziyarette bulunuyor. Suriye’yi en son ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki olmuştu.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası birçok ülke diplomatik ilişkileri kesmişti. Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü sonrası birçok ülke Şam yönetimiyle yeniden temasa geçti.