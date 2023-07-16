Ekonomi

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinden Bağdat’a bütçe ziyareti

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden bir heyetin bugün Bağdat’a giderek federal hükümet yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi bütçe Bağdat

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bütçenin uygulanması için Bağdat’a gidiyor.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, bütçe yasasıyla ilgili uygulama adımlarının atılması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat’ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Umed Sabah, Kürdistan Bölgesi’nin şerh düştüğü konularla birlikte bu konuda yasal prosedürü izleyeceğini belirtmişti.

Kürdistan Bölgesi Hükümet 12 Temmuz’da Federal Mahkeme’ye başvurarak, Irak bütçesinin 2, 11, 12 ve 13’üncü maddeleriyle ilgili dava açmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv