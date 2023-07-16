Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinden Bağdat’a bütçe ziyareti
ERBİL (K24)
K24’ün edindiği bilgiye göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bütçenin uygulanması için Bağdat’a gidiyor.
K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah, bütçe yasasıyla ilgili uygulama adımlarının atılması için Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat’ı ziyaret edeceğini söylemişti.
Umed Sabah, Kürdistan Bölgesi’nin şerh düştüğü konularla birlikte bu konuda yasal prosedürü izleyeceğini belirtmişti.
Kürdistan Bölgesi Hükümet 12 Temmuz’da Federal Mahkeme’ye başvurarak, Irak bütçesinin 2, 11, 12 ve 13’üncü maddeleriyle ilgili dava açmıştı.