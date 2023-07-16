Politika

Kürdistan Bölgesi'nde yeni pasaport sistemine geçiliyor

Kürdistan Bölgesi'nde elektronik pasaport sistemine geçilmesine karar verildi.
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ERBİL (K24)

K24 Erbil muhabiri, bugünden (Pazar) itibaren yeni pasaport sistemine geçileceğini aktardı. 

Muhabirimiz, sistemin Irak genel pasaport sistemine bağlı olacağını ve yapılan tüm işlemlerin doğrudan genel pasaport sistemine aktarılacağını kaydetti.

Pasaport çıkarmak veya yenilemek isteyen vatandaşların sadece nüfus cüzdanı ve bilgi kartını götürmesinin yeterli olacağı belirtildi.

Öte yandan Süleymaniye'de bugün eski pasaport sistemine son verildiği ve elektronik sisteme geçilmesi için hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.

K24’e konuşan Süleymaniye Pasaport Müdürü Albay Salar Abdullah, salı gününden itibaren Süleymaniye’de elektronik sisteme geçileceğini ifade ederek, yeni pasaportun gelişmiş ve güvenli olduğunu, sahtesinin yapılamayıp başkasının yerine kullanılamayacağını belirtti. 

Ayrıca işlemleri yapılan kişilerin aynı gün pasaportlarını alabileceği kaydedildi.

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