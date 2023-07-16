Politika

Başbakan’dan Kifri’yle ilgili talimat

Başbakan Mesrur Barzani, Kifri halkının taleplerinin karşılanması için bir komite kurulması talimatı verdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Kifri

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani Kifri halkına hitaben Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Kifrili vatandaşlar, size selam ve saygılarımı iletiyorum. Taleplerinizden haberdarım ve bana ulaşmış durumdalar. Taleplerinizi incelemek üzere Bakanlar Kurulu Divanı, İçişleri Bakanlığı ve Germiyan Bağımsız İdaresi temsilcilerinin yer aldığı bir komite kurulması karar verdim.

Size hizmet etmek için elimizden geleni yapacağımız konusunda müsterih olun. Germiyani bir ruhla sizinle olacağım.”

NE OLMUŞTU?

Birkaç gündür Kifri halkı, hizmet eksikliği nedeniyle protestolarını sürdürüyor. Vatandaşlar, Germiyan Bağımsız İdaresi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkililerinden bölgelerine daha fazla önem verilmesini talep ediyor.

Kifri sakinleri, bölgelerinin bağlı olduğu Germiyan Bağımsız İdaresi’nin bu kente ayrımcılık yaptığını belirtiyor.

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