Politika

İran'da başörtüsü yeniden gündemde: Polisler uyaracak

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulama başlattıklarını söyledi.
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İran iran başörtüsü

HABER MERKEZİ

AA’nın İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya dayandırdığı habere göre, Polis Teşkilatı Sözcüsü Mehdi, konuyla ilgili bilgi verdi.

Mehdi, "Başörtüsü kuralını ısrarla ihlal edenlere karşı ülke genelinde arabalı ve yaya devriyeler kurulacak. Polis tarafından bu kişiler uyarılacak. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda söz konusu kişiler adli makamlara sevk edilecek" dedi.

Polis sözcüsü kadınlardan bu konuda emniyet güçlerine yardımcı olmalarını istedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Kürt kadın Jina Emini'nin “ahlak polisi”tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle Doğu Kürdistan ve İran genelinde gösteriler başlamıştı.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

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