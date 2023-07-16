İddia: İngiltere mülteciler konusunda Türkiye'yle özel anlaşma istiyor

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İngiltere hükümetinin, mültecilerin Türkiye'ye sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Ankara'yla bir anlaşma yapmak istediği belirtildi.

The Telegraph'ın aktardığına göre İçişleri Bakanı Suella Braverman, Türkiye'den bot ve teknelerle İngiltere'ye giden mültecilerin sınır dışı edilmesi için çözüm arayışına girdi.

Ocak ayından bu yana, 1000'den fazla mültecinin teknelerle İngiltere'ye giriş yaptığı kaydedilirken, The Telegraph'ın haberinde bu oranda bir artış gözlemlendiği aktarıldı. "Türkiye artık İngiltere'ye yasa dışı yollardan iniş yapanların en yaygın menşe ülkelerinden biri haline geldi" ifadelerinin yer aldığı haberde, İngiltere hükümetinin Arnavutluk ile yapılan benzer bir anlaşmayı, Türkiye ile de yapmak istediği kaydedildi.

“YÜZLERCE ARNAVUTLUK VATANDAŞI GERİ GÖNDERİLDİ”

Aralık 2022'de Arnavutluk ile İngiltere, göç meselesi dahil 'ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmek' amacıyla ortak bildiri imzalamıştı. Bu kapsamda İngiliz cezaevlerinden yüzlerce Arnavut tutuklu, ülkelerine gönderilmişti. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı, 13 Aralık 2022'den Nisan 2023'e kadar yaklaşık 1000 Arnavutluk vatandaşının ülkesine geri gönderildiğini açıklamıştı.

“GÖÇ BAKANI İSTANBUL’A GİDECEK”

Öte yandan, Göç Bakanı Robert Jenrick'in Ankara ile mültecilerin geri alımını görüşmek üzere Türkiye'ye gideceği belirtildi. Jenrick'in İstanbul'a uçmasının beklendiği aktarıldı ancak zamanlamayla ilgili bir detay paylaşılmadı.

"İçişleri Bakanı, özellikle bu yıl çok sayıda yasadışı giriş yaptığımız ülkelerle geri dönüş anlaşmalarımızı nasıl geliştirebileceğimizi araştırıyor" diyen bir bakanlık kaynağı ise, " "Türkiye gerçek bir endişe kaynağı çünkü sayılarda büyük bir artış var ve mültecileri daha kolay sınır dışı edebilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.