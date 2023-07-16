Politika

Neçirvan Barzani Sabii Mendailerin yeni yılını kutladı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan, Sabii Mendailerin yeni yılını kutladı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Sabii Mendailer yeni yıl kutlama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Sabii Mendailerin yeni yılı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Neçirvan Barzani, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Mendai yeni yılı dolayısıyla tüm Sabii Mendai kardeşlerimi en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Sabii Mendailerin iyi bir bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Neçirvan Barzani, “Bu bayramın, ülkedeki tüm bileşenler için hoşgörü ve birlikte yaşamın gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Irak’taki Sabii Mendailer işlerinden sorumlu komisyonun verilerine göre 2003 yılında Sabii Mendailerin sayısı 100 bin  iken, din ve mezhep savaşları, silahlı grupların saldırıları nedeniyle Sabii Mendailerin sayısı 15 binin altına düştü.

Irak’ın orta ve doğu kentlerinde yaşayan Sabii Mendailer daha çok kuyumculukla uğraşıyor.

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