Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan akaryakıtta ÖTV zammına ilişkin açıklama

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV'nin 2 sebeple artırıldığına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır. Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.

Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı yüzde 4.58 iken 2022 yılında yüzde 2.80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında yüzde 26.23 iken 2022 yılında yüzde 17.84'e düşmüştür. Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dâhil satış fiyatındaki vergilerin oranı yüzde 50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38.5 seviyesinde kalmıştır.

‘YAKLAŞIK 7 YILDIR ARTIRILMADI’

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır.

Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4. ülke konumundadır. Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2.057 dolar, motorin 1.861 dolar iken vergi artışları sonrası ülkemizde benzin 1.303 dolar, motorin ise 1.239 dolardır."