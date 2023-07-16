Yaşam

İşte 2023 yılının en güçlü 10 pasaportu

Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya en güçlü pasapartlar liste

HABER MERKEZİ

Halkının seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı.

İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu:

1. Singapur

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194

2. Japonya

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192

3. Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191

4. Avusturya, Finlandiya, Lüksemburg, İsveç

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190

5. Danimarka, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189

6. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188

7. Avusturya, Malta

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187

8. Kanada, Yunanistan, Polonya, Macaristan

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186

9. ABD

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185

10. Litvanya, Slovakya

Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv