İşte 2023 yılının en güçlü 10 pasaportu
HABER MERKEZİ
Halkının seyahat özgürlüğüne göre dünya ülkelerini sıralayan Henley Passport Index, 2023 yılının en güçlü pasaportlarına sahip ülkeleri yayınladı.
İşte dünyanın en güçlü 10 pasaportu:
1. Singapur
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 194
2. Japonya
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 192
3. Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 191
4. Avusturya, Finlandiya, Lüksemburg, İsveç
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 190
5. Danimarka, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 189
6. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 188
7. Avusturya, Malta
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 187
8. Kanada, Yunanistan, Polonya, Macaristan
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 186
9. ABD
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 185
10. Litvanya, Slovakya
Halkının vizesiz gidebildiği ülke sayısı: 184